- Au fost inregistrate 415 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, din aproximativ 15.000 de teste, potrivit datelor transmise luni, 23 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 13 decese noi ( , cu o zi in urma), iar 193 pacienți sunt internați la ATI ( anterior). Citește și…

- Au fost inregistrate 591 de cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise sambata, 21 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 15 decese noi (9, cu o zi in urma), iar 182 pacienți sunt internați la ATI (167 anterior). Citește și ALBA: CINCI…

- Au fost inregistrate 541 de cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise miercuri, 18 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 6 decese noi, iar 146 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Trei cazuri COVID noi, confirmate in…

- Au fost inregistrate 383 cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 13 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 3 decese noi, iar 102 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Inca un caz COVID nou confirmat in ultimele…

- Au fost inregistrate 326 cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise miercuri, 11 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 8 decese noi, iar 96 de pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Un caz confirmat in județ, in ultimele…

- Au fost inregistrate 181 de cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise luni, 9 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate trei decese noi, iar 80 de pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Doua cazuri COVID confirmate in ultimele…

- Au fost inregistrate 230 de cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 6 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate cinci decese noi, iar68 de pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Fara cazuri COVID noi, in ultimele…

- Au fost inregistrate de 137 cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise luni, 2 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate cinci decese noi, iar 63 de pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Niciun caz COVID nou, in ultimele 24…