Stiri pe aceeasi tema

- In data de 08.05.2022, ininterval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.381 de persoane, dintre care 7.673 de cetateni ucraineni (in scadere cu 15,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.253 cetateni ucraineni (in scadere cu…

- In data de 02.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.640 de persoane, dintre care 6.747 de cetateni ucraineni (in scadere cu 11,7% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.423 cetateni ucraineni (in…

- In data de 26.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.403 de persoane, dintre care 6.629 cetateni ucraineni (in crestere cu 50% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.655 cetateni ucraineni (in crestere…

- In data de 24.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.709 de persoane, dintre care 9.995 cetateni ucraineni (in crestere cu 12% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.338 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- Traficul la frontiera In data de 17.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.642 de persoane, dintre care 13.000 cetateni ucraineni in scadere cu 14,9 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.448 cetateni…

- Traficul la frontiera in data de 08 martie 2022.In data de 08.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.709 de persoane, dintre care 28.888 cetateni ucraineni in scadere cu 2,5 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Traficul la frontiera in data de 04 martie 2022 ora 18.00 In data de 04.03.2022, in interval orar 00.00 18.00, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 61.977 de persoane, dintre care 20.074 cetateni ucraineni in scadere cu 1,9 fata de acelasi interval orar din ziua precedenta…

- In data de 28 februarie, in 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.642 de persoane, dintre care 22.596 cetateni ucraineni (in scadere cu aproximativ 4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.660 cetateni ucraineni (scadere…