- Un numar de 7.667 asasinate au fost comise in Mexic in primul trimestru al acestui an, o crestere de aproape 20% fata de aceeasi perioada din 2017, care a fost totusi cel mai violent an din ultimele doua decenii, potrivit cifrelor oficiale publicate duminica, relateaza Agerpres , care citeaza AFP.

- De mai bine de o saptamana, polițiștii din București erau in cautarea unui piroman despre care se credea ca se face responsabil de incendierea mai multor autovehicule, in Sectorul 1 din Capitala. Eforturile forțelor de ordine au dat roade, iar suspectul a fost prins, pe strada.

- Lidera partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in…

- In deșertul Sahara iarași a nins, comunica Daily Express. Aceasta este deja a doua ninsoare din anul curent – in ambele cazuri fenomenul natural a fost inregistrat in orașul Ain Sefra din sud-vestul Algeriei, relateaza Noi.md cu referire la presa rusa. Vara maximele termice in regiunea Ain Sefra ating…

- In urma evenimentelor politice din anul 1913, Bulgaria a pierdut, in favoarea Romaniei, zona de sud a Dobrogei, care a fost organizata in judetele Caliacra si Durostor. Inca de la instalarea autoritatilor romanesti si a administratiei Bisericii Ortodoxe Romane in cele doua judete, a putut fi observata…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au decedat, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal, fiind inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- Scandal în PSD, în urma CEx-ului de vineri. Potrivit unor jurnaliști, între Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu a avut loc un schimb dur de replici, dupa ce Valentin Popa a fost propus ministru al Educatiei.