In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 22.737 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.729 mai putin decat in ziua anterioara. 2.909 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos. Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate(total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile 1. Alba 47.370 502 21,53 2. Arad 60.375 582 22,02 3. Arges 64.857 1256 20,28…