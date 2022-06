7.623 de ucraineni au intrat ieri în România Ieri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 107.859 de persoane, dintre care 7.623 de cetateni ucraineni (in crestere cu 10,5% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.115 cetateni ucraineni (in crestere cu 21,5 %), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 991 cetateni ucraineni (scadere cu 4%). De la declansarea acestei crize (24.02.2022), pana la data de 13.06.2022, ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 1.193.693 cetateni ucraineni. De asemenea, incepand cu data de 10 februarie 2022 (perioada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

