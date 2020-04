Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comuniacre Strategica a anunțat inca opt decese provocate de coronavirus. Bilanțul crește la 290 de morți. Deces 283 Barbat, 75 ani, județul Bacau. Internat in Spital Moinești in data de...

- Autoritatile britanice au anuntat, sambata, ca in ultima zi s-au inregistrat 917 decese cauzate de coronavirus. Bilantul este acum de 9.875 de morti in Marea Britanie, transmite news.ro.Vineri, noile decese anuntate erau 980. In ceea ce priveste numarul persoanelor infectate, acesta…

- Autoritațile din Marea Britanie anunța cel mai negru bilanț de pana acum. Vorbim despre cel mai mare numar de persoane decedate raportat intr-o singura zi, respectiv 563. De asemenea, s-au inregistrat peste 4.000 de noi cazuri de infectare.

- Bilantul victimelor epidemiei noului coronavirus a depasit 1.400 de decese in Regatul Unit, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, conform agerpres.ro.Autoritatile au anuntat luni 180 de decese suplomentare, dupa ce au inregistrat duminica 209 morti. Apariție PROVOCATOARE:…

- Ziarul Unirea Coronavirusul DEVASTEAZA Spania: 832 de noi decese duc bilanțul total la 5.690 de morți COVID-19, virusul ucigaș continua sa faca ravagii in Spania. Autoritațile spaniole au anuntat azi 832 de noi decese provocate de Covid-19 de vineri, numarul total al persoanelor decedate ajungand la…

- Autoritatile italiene au declarat, joi seara, ca 3.858 de persoane au fost infectate, iar 148 au murit pe fondul epidemiei de COVID-19. In acelasi timp, Marea Britanie si Elvetia au anuntat primele pierderi de vieti omenesti cauzate de coronavirus. In Franta, numarul mortilor a ajuns la sapte.

- Autoritatile italiene au declarat, joi seara, ca 3.858 de persoane au fost infectate, iar 148 au murit pe fondul epidemiei de COVID-19. In acelasi timp, Marea Britanie si Elvetia au anuntat primele pierderi de vieti omenesti cauzate de coronavirus. In Franta, numarul mortilor a ajuns la sapte.

- Cel putin o persoana a murit din cauza intemperiilor generate de Furtuna Dennis, care afecteaza Marea Britanie, informeaza postul Sky News. Un barbat a murit inecat dupa ce a cazut in Raul Tawe. Incidentul a avut loc duminica in oraselul Ystradgynlais, situat in Tara Galilor. Numeroase zone din Marea…