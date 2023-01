Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, tehnicianul celor de la CFR Cluj, a trasat principale concluzii dupa victoria izbutita de „ferovoari” pe terenul rivalei FCSB, scor 1-0. „Bursucul” e de parere ca succesul ardelenilor e complet meritat. „E o victorie meritata, in opinia mea, o victorie muncita. Timp de 70 de minute, nu-mi…

- Bisericile goale trebuie folosite ca centre comunitare pentru a avea o viața sociala mai vibranta in cartiere, fie ca aici e vorba de Maraști, fie ca e vorba de Manaștur, unde simbolul cartierului e inchis publicului larg, arata activistul civic Adrian Dohotaru.

- Dosar penal in cazul celor doua femei care au dansat "gaina", imbracate in uniforme de poliție. Polițiștii au descins luni la Spitalul Județean de Urgența din Vaslui in cautarea "polițistelor" petrecarețe, dar nu le-au gasit. Spre seara, amandoua au ajuns la audieri. In ciuda insistențelor, femeile…

- Doua infirmiere din Vaslui s-au distrat de minune, sambata seara, la o petrecere data de colega lor, dupa ce ar fi implinit 25 de ani de casnicie. Cele doua angajate ale Spitalului Județean de Urgența Vaslui s-au distrat și au dansat pana au atras atenția polițiștilor. Cele doua femei petrecarețe au…

- Polițiștii din Vaslui fac verificari dupa ce in mediul online a aparut un videoclip cu doua femei, infirmiere la Spitalul Județean din oraș, purtand uniforma de agent și dansand „jocul gainii” la o petrecere.

- O agenta in varsta de 36 de ani de la Inspectoratul de Poliție din Buzau, mama a doi copii, s-a sinucis luni, 31 octombrie, cu arma din dotare.Tragedia a avut loc in locuința femeii din municipiul Buzau.Femeia de 36 de ani este mama a doi copii și lucra la Postul de Poliție din Maracineni, județul Buzau.Un…

- Daca guvernul PNL-PSD-UDMR nu vrea sa pastreze unitațile de producție din țara, se mobilizeaza romanii pentru a salva ce se mai poate. Reprezentanții unui grup de 400 de fermieri din Transilvania, organizați intr-o asociație condusa de fermierul sibian Teodor Aflat au reușit preluarea fabricii de…

- Raul Ambruș nu a avut succes nici la Curtea de Arbitraj a Partidului Național Liberal, acolo unde a contestat decizia de a fi exclus din PNL. Organismul intern de rezolvare a litigiilor a notificat filiala PNL Timiș cu privire la soluționarea recursului depus de Raul Ambruș, ales pe listele PNL in Consiliul…