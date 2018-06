Stiri pe aceeasi tema

- Doar 13% dintre angajati sunt dedicati activitatii desfasurate la locul de munca, restul avand un grad scazut de motivare, fapt reflectat negativ in activitatea profesionala, reiese dintr-un studiu realizat recent la nivel mondial de Gallup.

- Suedia se confrunta cu o mare problema in ceea ce priveste forta de munca. Potrivit estimarilor, numarul persoanelor active in campul muncii va creste cu 207.000 pana in 2025, dar numarul locurilor de munca din aparatul de stat ce trebuie ocupate va creste intr-un ritm mult mai alert. Prin urmare,…

- Conform cercetarii realizata de ManpowerGroup, 17% dintre angajatorii romani sunt de parere ca robotizarea ii va determina sa-si scada numarul total de angajati in urmatorii 2 - 3 ani, fata de doar 10% la nivel global, si doar 14% considera ca-si vor mari numarul de angajati in urma robotizarii,…

- Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, acuza toate guvernele care au condus Romania in ultimii 20 de ani ca au dus țara intr-un declin continuu. Liderul sindical din zona Rovinari susține ca, din cauza indolenței și nepasarii guvernanților, locurile de munca din…

- Automatizarea va inlocui milioane de oameni, la nivel global, in ceea ce priveste piata muncii, dar unele tari vor fi mai putin afectate de aceasta „revolutie”, potrivit platformei Formului Economic Mondial. Acesta concuzie este bazata pe o cercetare coordonata de Organizatia pentru Cooperare…

- Constructorul auto american Ford ar putea produce automobile electrice in Germania dupa anul 2023, cand este programat sa se incheie ciclul de viata al modelului Ford Fiesta, a declarat directorul pentru operatiunile Ford din Germania, Gunnar Herrmann, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. "Pur…

- Emisiile de dioxid de azot, produse in special de vehiculele cu motoare diesel, au provocat aproximativ 6.000 de decese premature in Germania, in anul 2014, asociate unor afectiuni cardiovasculare, informeaza AFP care citeaza un studiu publicat joi. "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul…

