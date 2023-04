Studentii ar putea beneficia de tarife reduse cu 75% la bazele sportive publice, dar si la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film, in limita bugetelor aprobate. Proiectului legii invatamantului superior care prevede aceste lucruri a fost pus in dezbatere. In acest sens, membrii comisiei au adoptat un amendament propus de Comisia pentru tineret si sport a Camerei Deputatilor. „Studentii beneficiaza de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film, la bazele sportive publice precum si la alte manifestari culturale si sportive organizate de…