- Romania este al doilea mare exportator si importator de grau din UE in sezonul 2022/2023. Potrivit datelor publicate marti de Comisia Europeana, am exportat 28 de milioane de tone și am importat 893.000 de tone. Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca in sedinta de Guvern a fost luaa o decizie in ceea ce priveste sprijinul pe care il asigura agricultorilor. Acesta a spus ca la acest moment se poate vorbi despre aproximativ 50 de milioane de euro care vor fi asigurati fermierilor de la Comisia Europeana și din…

- Fermierii romani urmeaza sa beneficieze de compensatii in valoare totala de 50 de milioane de euro, ca urmare a pierderilor suferite in contextul importurilor de cereale din Ucraina, a informat, joi, premierul Nicolae Ciuca. Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de compensatii pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a aratat ca un subiect pe agenda Guvernului este cel legat de solutionarea problemelor fermierilor si a procesatorilor din industria alimentara. ”Au avut loc o serie intreaga de demersuri atat in ceea ce priveste dialogul nostru cu Comisia Europeana cat si cu partea ucraineana,…

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit statisticii oficiale, in…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca i-a cerut, la intalnirea de vineri de la Palatul Victoria, ministrului Agriculturii Petre Daea, masuri urgente pentru a sprijini fermierii romani. „Sustinem ideea unui program care sa includa investitii publice in unitati de depozitare si procesare destinate micilor producatori,…

- Peste 2,1 milioane de locuri de consum sunt eligibile pentru carduri de energie , anunța Guvernul Romaniei. Un numar de 2.147.325 locuri de consum eligibile pentru acordarea sprijinului pentru plata facturilor la energie de catre persoanele vulnerabile – masura prevazuta prin OUG nr. 166/2022 – a fost…

- Vești importante pentru milioane de pensionari! Legea Pensiilor a suferit modificari importante. Camera Deputatilor a adoptat proiectul de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul pensiilor.... Citește AICI ce pensii sunt vizați-…