75% dintre rezultatele la secvențierile de săptămâna trecută au fost cu Omicron 75% dintre rezultatele la secvențierile de saptamana trecuta au fost cu Omicron, potrivit raportului Institutului Național de Sanatate Publica, publicat marți. In saptamana 10-16 ianuarie, au fost efectuate 431 de secvențieri, din care 322 au confirmat prezența Omicron, reprezentand 74,7% dintre probele prelucrate. Proporția cazurilor confirmate cu varianta Delta din numarul total de cazuri a […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

