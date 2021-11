75% dintre copiii care au făcut sport au fost abuzați în țările eropene. România, pe listă Trei sferturi dintre copiii care au practicat un sport au fost victime ale abuzurilor psihologice sau fizice, iar baieții sunt mai susceptibili de a fi afectați decat fetele, potrivit unui studiu efectuat pe peste 10.000 de persoane din șase țari europene, publicat sambata, 27 noiembrie. Cea mai comuna forma de abuz este psihologica, variind de […] The post 75% dintre copiii care au facut sport au fost abuzați in țarile eropene. Romania, pe lista first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

