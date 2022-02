Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Știuca, aflata in apropiere de Lugoj, traiește cea mai mare comunitate de ucraineni din județul Timiș. 75 de refugiați au ajuns deja in localitate și au fost repartizați la localnici. Este vorba despre mame cu copii, care au fost transportați gratuit din Vama Siret, județul Suceava, de doua…

- Autoritatile romane deruleaza in prezent procedurile de ridicare a doua tabere pentru refugiati, una la Sighet, in judetul Maramures si una la Siret, in judetul Suceava, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. ″In privinta instalarii taberelor mobile pentru refugiati. La aceasta…

- Autoritațile din Suceava estimeaza ca, in perioada urmatoare, aproape 4.000 de refugiați din Ucraina vor intra in Romania prin Vama Siret. Prefectul Alexandru Moldovan a anunțat ca sunt pregatite trei tabere mobile, se așteapta dispozițiile privind amplasarea lor. Intre timp, in vama Siret a fost amplasat…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca ajunge, vineri, in Vama Siret, unde se inregistreaza un major de cetațeni ucraineni. „Premierul (Nicolae Ciuca - n.r.) ajunge la Vama Siret dupa ora 17.00”, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. Prim-ministrul Ciuca merge in nordul țarii sa viziteze locul…

- Aproximativ 4.000 de refugiați ucraineni sunt așteptați sa treaca prin Vama Siret in perioada urmatoare. Anunțul a fost facut de prefectul Alexandru Moldovan intr-o intervenție telefonica la Radio Top Suceava. ”In ceea ce privește traficul prin punctele de frontiera și aici ne referim in primul rand…

- Pachete cu alimente, haine și jucarii au ajuns la o familie greu incercata din Șanovița. Reprezentanții Asociației Centrul Ortodox din Parohia Ortodoxa Romana „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj vor continua sa le acorde ajutor.

- Mai multe familii din Romania și-au retras copiii de la școala și i-au trecut in sistem „homeschooling”. Este vorba preponderent despre „copii ai caror parinți se regasesc in zona cultelor neoprotestante”, potrivit inspectorului general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Acesta spune ca „la nivelul…

- Viceprimarul orașului Gataia, Radu Rotar, a anunțat ca in satul aparținator Opatița a fost confirmata prezența virusului pestei porcine africane. Potrivit directorului executiv al DSVSA Timiș, Flavius Nicoara, in data de 3 decembrie, au fost prelevate șase probe de sange pe EDTA și un set de organe…