- In comuna Știuca, aflata in apropiere de Lugoj, traiește cea mai mare comunitate de ucraineni din județul Timiș. 75 de refugiați au ajuns deja in localitate și au fost repartizați la localnici. Este vorba despre mame cu copii, care au fost transportați gratuit din Vama Siret, județul Suceava, de doua…

- Autoritatile romane deruleaza in prezent procedurile de ridicare a doua tabere pentru refugiati, una la Sighet, in judetul Maramures si una la Siret, in judetul Suceava, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. ″In privinta instalarii taberelor mobile pentru refugiati. La aceasta…

- Mai multe familii din Romania și-au retras copiii de la școala și i-au trecut in sistem „homeschooling”. Este vorba preponderent despre „copii ai caror parinți se regasesc in zona cultelor neoprotestante”, potrivit inspectorului general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Acesta spune ca „la nivelul…

- Doua femei, pasagere intr-o masina inmatriculata in Ilfov, au fost ranite in urma unei coliziuni cu un autoturism din Suceava. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat, sambata, ca accidentul s-a produs pe drumul judetean 155F Bicaz - Durau, anunța Agerpres."Din…

- Locatarii blocului nr. 10 de pe strada Caranșebeșului, din Lugoj, au fost evacuați din apartamente, noaptea trecuta, puțin dupa ora 1, dupa ce un locatar a alertat autoritațile ca in cladire se simte un puternic miros de gaz. Pompierii au intervenit de urgența, iar 30 de adulți și 13 copii…

- Caravana de Craciun a Clubului Lions Timișoara Bastion este de șapte ani un adevarat cadou si unul dintre putinele momente de zambete si bucurii pentru mai mulți copii defavorizați din județul Timiș. In acest an, leii au facut un nou tur de forța, parcurgand 561 de km pentru a aduce bucurie in sufletele…

- O bucata de tavan al spalatoriei Spitalului din Lugoj, județul Timiș, s-a prabușit in noaptea de luni spre marți. Managerul spitalului, Ionuț Cocoș, a declarat pentru Mediafax ca niciun angajat al spitalului nu era in spalatorie in momentul in care s-a prabușit bucata de tavan. Zona afectata a fost…

- Viceprimarul orașului Gataia, Radu Rotar, a anunțat ca in satul aparținator Opatița a fost confirmata prezența virusului pestei porcine africane. Potrivit directorului executiv al DSVSA Timiș, Flavius Nicoara, in data de 3 decembrie, au fost prelevate șase probe de sange pe EDTA și un set de organe…