75 de RĂNIȚI în războiul din Ucraina, tratați în spitalele din România - Mii de paturi alocate pentru pacienții refugiați „Este o situatie din ultima saptamana, in intervalul 9 - 15 martie. Numarul de persoane internate in spital nu depaseste 100. Deci 75 de persoane sunt internate in spital astazi. In ceea ce priveste solicitarile de asistenta medicala catre statiile judetene de ambulanta si ele sunt in aceeasi limita, in jur de 100 de solicitari inregistrate zilnic. O parte dintre persoane s-au deplasat si cu mijloace proprii la unitatile sanitare, dar cifrele nu pun niciun fel de problema in ceea ce priveste acordarea de asistenta medicala", a afirmat ministrul Sanatatii, intr-o conferinta de presa, marți.„CNAS… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

