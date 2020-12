75 de cadre medicale au fost vaccinate ieri la Iaşi. Nici un efect advers! In prima zi s-au vaccinat 75 de cadre medicale de la Infectioase. Vaccinarea a inceput si va continua la sediul principal al spitalului, fiecare cadru medical fiind observat timp de 15-30 de minute dupa imunizare pentru a se observa daca exista vreun afect advers. Aseara, pana la inchiderea editiei, managerul a precizat ca nu au fost observate efecte adverse la niciunul dintre colegii sai care au fost vaccinati. El a mai mentionat ca au ales sa se vaccineze inclusiv angaj (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

