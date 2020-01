75 de ani de la deportarea sașilor brașoveni în URSS Peste 50.000 de sasi si svabi din Transilvania si Banat au fost deportati in Rusia dupa al Doilea Razboi Mondial. Aproape 10.000 dintre acestia au murit in lagarele rusesti. In satele si orasele din Transilvania mai exista inca supravietuitori ai deportarilor, care nu au vrut sa paraseasca Romania pentru a emigra in Germania. In total, 445 de sași care locuiau la acea vreme in zona Bartolomeu – Brașovul Vechi au luat acest drum al muncii silnice in Siberia, marturie ramanand acum doar o lista cu numele lor. Acest eveniment trist a fost comemorat, ieri, la Biserica Sfantul Bartolomeu la slujba… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

