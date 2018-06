Un procent care a explodat in ultimii ani pentru ca, in 2015, numarul persoanelor care aveau doua slujbe era de ”numai” 5,33 milioane. La ora actuala, aproximativ 11% din populatia activa japoneza are cel putin doua servicii, un procent care atinge 20% in Statele Unite. Relaxarea legislatiei in vigoare a contribuit la cresterea acestei tendinte. […] 7,44 milioane de japonezi au doua servicii is a post from: Ziarul National