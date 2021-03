Stiri pe aceeasi tema

- Conform hotarârii, în zona galbena se afla urmatoarele tari/ zone/ teritorii: * Cehia * San Marino * Muntenegru * Estonia * Seychelles * Insulele Turks si Caicos * Monaco * Israel * Bahrain * Slovacia…

- "Rehau, producator german de solutii pentru fereste, instalatii, mobila si automotive, are de la inceputul acestui an un nou country manager in Romania, Alexandru Oprea, cu o experienta de 17 ani in companie. Alexandru Oprea preia pozitia de country manager de la Alessandro Hillebrand, care va fi responsabil…

- Seismul a avut loc la ora locala 12:16 (ora Greciei și Romaniei), in apropiere de Elassona și s-a simțit chiar in țarile vecine Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Turcia, Italia, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord și Albania, potrivit U.S. Geological Survey. Martori din Larissa, al…

- CARAȘ-SEVERIN – In anul pandemiei, chiar daca migratia a crescut exploziv, a scazut extrem numarul celor din regiune, care vin ilegal in tara noastra! Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera din Timisoara, anul trecut s-a constatat o crestere semnificativa a celor prinsi intrand…

- Regatul Unit sarbatorește administrarea a cel puțin o doza de vaccin anticoronavirus la 15 milioane de oameni și UE depașește 23 de milioane de doze distribuite, dar alte câteva țari europene nu au reușit înca sa facî o singura injecție în brațe.Kosovo, Muntenegru și…

- In lipsa accesului economiilor sarace la vaccinul impotriva COVID-19, pandemia nu va disparea prea curand. Iar Europa este un exemplu al lipsei de egalitate dintre națiuni, caci in vreme ce trei seruri diferite sunt accesibile in țarile UE, la granița comunitații, medicii din prima linie lupta in continuare…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a fost lansata vineri in Bosnia si Hertegovina, unde vaccinul rusesc Sputnik V a fost administrat intr-o prima etapa doar personalului din sistemul sanitar, cel mai expus, din cauza cantitatilor insuficiente de doze, informeaza AFP si Reuters. Citește…

- Serbia este prima țara europeana care primește vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19. Un avion care a transportat un milion de doze de vaccin Sinopharm a ajuns sambata in Serbia. Președintele Aleksandar Vucic a mulțumit președintelui Xi Jinping și autoritaților chineze pentru vaccinurile trimise.…