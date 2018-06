Stiri pe aceeasi tema

- Un pilot roman a decedat subit in Franța. Comandorul Ion Staiculescu era comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni și se afla in misiune la Cherbourg, Franta. El a murit, sambata, in camera de hotel in care era cazat, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN).

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa viziteze vineri linia frontului in conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si rebelii prorusi, conflict care dureaza de patru ani si al carui final nu se intrevede, transmite dpa. Maas le-a declarat joi reporterilor, la sosirea la Kiev pentru…

- Barbați impușcați mortal in Marsilia in ceea ce pare a fi o reglare de conturi, scrie presa franceza citand surse judiciare. Este al doilea incident de acest tip care are loc in doar o saptamana, scrie Agerpres. Victimele sunt doi barbati cu varste in jur de 30 de ani, iar modul de operare indica o…

- Nave de razboi ruse incarcate cu tancuri si echipamente militare au fost reperate in timp ce se indreptau spre baza navala rusa din Tartus (Siria), dupa ce SUA, Marea Britanie si Franta au lansat in zorii zilei de sambata atacuri aeriene impotriva unor facilitati din Siria avand legatura cu programul…

- Alianta Nord-Atlantica urmareste cu atentie exercitiile militare efectuate de Rusia in Marea Baltica, afirma Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, lansand un apel la calm in relatiile cu Administratia de la Moscova, relateaza EUObserver, citeaza mediafax.ro.

- Washingtonul și Seulul au inceput exercițiile militare comune din peninsula Coreeana, organizate anual in aceasta perioada. Totuși, amploarea manevrelor este mai redusa decat anii precedenti, pe fondul incalzirii relațiilor cu Nordul. Aproximativ 11.

- Dezvoltatorii romani, interesati in special de segmentul rezidential, au fost in 2017 cei mai activi cumparatori de terenuri de mari dimensiuni pe raza Bucurestiului si a zonelor limitrofe, o premiera a ultimului deceniu in care investitorii straini au fost majoritari, potrivit datelor Cushman & Wakefield…

- Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova prezinta, pe 30 martie, de la ora 19.00, premiera spectacolului Athens by night- Nopți ateniene, in regia lui Charles Chemin (Franța). Premiera spectacolului este programata in sala Amza Pellea și se joaca cu casa ...