Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera a anuntat ca 9.429 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, fiind inregistrata o crestere cu 12,9% fata de ziua precedenta. „In data de 12.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 65.276 de persoane, dintre care…

- Politia de Frontiera anunta marti dimineata ca 8.894 de cetateni ucraineni au intrat in tara miercuri, in crestere cu 18 % fata de ziua precedenta. „In data de 06.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.635 de persoane, dintre care 8.894…

- Politia de Frontiera anunta miercuri dimineata ca 7.524 de cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in crestere cu 4,6 % fata de ziua precedenta. „In data de 05.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.170 de persoane, dintre care 7.524…

- Politia de Frontiera anunta duminica dimineata ca 7.820 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 6,1 % fata de ziua precedenta. „In data de 02.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.809 de persoane, dintre care 7.820…

- Politia de Frontiera a anuntat duminica dimineata ca 7.820 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 6,1% fata de ziua precedenta, informeaza News.ro . „In data de 02.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.809 de…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca aproape 10.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 12 % fata de ziua precedenta. „In data de 24.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.709 de persoane, dintre care 9.995…

- Politia de Frontiera anunta joi dimineata ca 15.286 de cetateni ucraineni au intrat in tara miercuri, in crestere cu 0,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 16.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.708 de persoane, dintre care 15.286…

- Politia de Frontiera anunta duminica dimineata ca 16.676 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 2 % fata de ziua precedenta. “In data de 12.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.902 de persoane, dintre care…