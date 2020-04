Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 58 de cetațeni romani aflați in strainatate, 13 in Italia, 15 in Franța, 18 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, unu...

- 696 cetateni romani din strainatate au fost confirmati pana duminica cu noul coronavirus, iar de la inceputul epidemiei si pana in prezent 44 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat, a informat Grupul de Comunicare Strategica.

- Potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 217 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 126 in Spania, 57 in Italia, 14 in Franta, 7 in Germania, 4 in Marea Britanie, 2 in Namibia,…

- 12 romani care au fost repatriați din Italia și carantinați la Sanatoriul Balnear din Techirghiol au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Oamenii au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de…

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.De la inceputul epidemiei de Covid-19 si pana duminica, opt cetateni romani aflati…

- Informații de ultima ora! Inca 2 romani au fost confirmați cu coronavirus! Este vorba despre un barbat și o femeie din Mehedinți, contacți cu o persoana care a venit din Italia pe data 12.03.2020.Ambele cazuri sunt carantinate la Mehedinți.„Caz 69 și 70 Barbat, 26 de ani, din Mehedinți…

- Trei noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romana, in ultimele 24 de ore. Bilantul a ajuns astfel la noua oameni infectati, de la aparitia virusului pe teritoriul tarii noastre. Ultimul pacient confirmat este un barbat din Hunedoara care s-a intors miercurea trecuta din Italia.

- Ministerul de Externe a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca trei romani din Italia au fost infectati cu coronavirus. Acestia locuiesc in Treviso, Lombardia si Bologna. "In continuarea...