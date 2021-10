73 de poștași din toată țara au COVID. Doar o treime din salarați s-a vaccinat 73 de poștași sunt confirmați cu virusul SARS-CoV-2, anunța Bugetul.ro, care il citeaza pe directorul general al Poștei Romane, Valentin Ștefan. Din cei peste 25.000 de angajați, doar 8.200 au schema completa de vaccinare. “Din datele oficiale pe care le deținem, la data de 30 septembrie 2021, peste 8.200 de salariați poștali au schema de […] The post 73 de poștași din toata țara au COVID. Doar o treime din salarați s-a vaccinat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

