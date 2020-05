73 de cetăţeni bulgari sosiţi ca sezonieri în Franţa au fost returnaţi în Bulgaria după ce li s-a refuzat intrarea Toti cei 73 de cetateni bulgari, printre care se aflau muncitori sezonieri in agricultura, carora li s-a refuzat intrarea in Franta si au fost obligati sa ramana pe aeroportul Roissy - Charles de Gaulle din Paris cateva zile, au aterizat joi in capitala bulgara, a comunicat Ministerul de Externe de la Sofia, transmite BTA.



Costurile revenirii lor au fost acoperite de transportatorul aerian, a precizat Ministerul de Externe.



Potrivit acestuia, ambasada bulgara la Paris le-a oferit asistenta completa cetatenilor bulgari. Seful serviciului consular a ramas impreuna cu grupul…

Sursa articol: agerpres.ro

