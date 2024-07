72,26% rata de promovare la Bacalaureat în Maramureș înainte de contestații Rata de promovare la Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie a fost, in Maramureș, inainte de contestații, 72,26%, potrivit rezultatelor publicate de catre Ministerul Educației. Astfel in județ au promovat 2371 de candidați din totalul celor 3281 care s-au prezentat la examene, informeaza Inspectoratul Școlar Județean. Pentru promoția curenta, rata promovabilitații este de 77,50%, in timp ce pentru promoțiile din anii trecuți se situeaza la 32,19 procente. 136 de candidați nu s-au prezentat, iar doi candidați au fost eliminați. Contestațiile au putut fi depuse luni. Rezultatele finale, dupa soluționarea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

