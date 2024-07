Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Michael Douglas a declarat ca ar fi „greu” de imaginat ca Joe Biden sa iși indeplineasca intregul mandat de președinte daca va fi reales, potrivit BBC. ”Este atat de greu pentru mine sa mi-l imaginez pe un parcurs de patru ani și jumatate de acum”, a spus Douglas. Acesta a strans anterior…

- Liderii europeni au convenit la negocierile pentru impartirea principalelor functii de conducere ale institutiilor UE nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat in postul de presedinta a Comisiei Europene. Ca parte a intelegerii, negociatorii au convenit de asemenea ca fostul premier social-democrat…

- Liderii UE nu au ajuns inca la o decizie cu privire la un al doilea mandat pentru Ursula von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene. „Scopul de astazi nu a fost de a lua o decizie”, a declarat, marti dimineata, presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa dineul de lucru…

- Un jandarm roman in varsta de 44 de ani a fost gasit, in noaptea de sambata spre duminica, impușcat mortal la ambasada Turkmenistanului, unde asigura paza locației, a transmis Antena 3. Jandarmul avea o plaga impușcata, in zona pieptului, iar anchetatorii susțin ca cel mai probabil acesta s-a sinucis…

- Primarul genral al Capitalei, Nicusor Dan, care a obtinut al doilea mandat in urma alegerilor de duminica, respinge din nou idea unei candidaturi la alegerile prezidentiale, afirmand ca doreste sa se concentreze pe problemele Bucurestiului si declarand ca-si doreste si al treilea mandat, transmite News.ro.…

- Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, unde 5 oameni au murit dupa explozia unei stații GPL, a caștigat un nou mandat. Florin Petre a caștigat cu peste 200 de voturi. „Va mulțumesc pentru increderea acordata, prin reinvestirea mea ca primar al comunei noastre. Aceasta a fost posibila datorita votului…

- Societatea de Transport București ii anunța pe calatori ca tramvaiele de pe patru linii au fost blocate, dupa ce doua șine s-au dilatat, informeaza Antena 3. Tramvaiele care circula pe liniile 19, 23 și 27 sunt blocate in zona Bulevardul Camil Ressu – Strada Ramnicu Sarat din București ,din cauza șinei…

- Principalul suspect in cazul mortii Raisei si-a recunoscut fapta. Este vorba despre unul dintre verisorii copilei de doi ani, un adolescent de 15 ani, care a fost retinut pentru 24 de ore. Ieri, la audierile care au durat foarte mult, minorul de 15 ani nu a recunoscut ca ar fi omorat-o pe Raisa, potrivit…