- Astazi, Primaria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru extinderea școalii gimnaziale Iuliu Hațieganu, de pe strada Grigore Alexandrescu. Proiectul prevede constuirea unui corp de cladire nou, lipit de cel existent, cu regim de înalțime P+2E+Eretras+Etehnic, care ar urma…

- Zece milioane de copii s-ar putea sa nu se mai intoarca vreodata la scoala din cauza pandemiei de coronavirus. Abandonul scolar creste in randul celor care provin din mediile defavorizate, arata un nou raport al organizatiei „Salvati copiii”, relateaza Digi24.ro. Potrivit raportului, pentru prima data…

- Primaria Cluj-Napoca anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni culturale, in anul fiscal 2020, sesiunea a II-a. Bugetul este de 2.800.000 lei.

- Doua scoli elementare de la Paris au fost inchise incepand de marti si miercuri, ca masura de precautie, dupa confirmarea unor cazuri de covid-19, insa nu este vorba despre vreun ”cluster”, potrivit Agentiei Regionale a Sanatatii (ARS), relateaza AFP, potrivit news.ro.Scoala elementara Lamoriciere,…

- 114 strazi din Sighișoara vor fi iluminate printr-un sistem modern și eficient finanțat cu fonduri europene nerambursabile, in valoare de peste doua milioane de euro. Potrivit Agenției pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, proiectul se va finaliza in 2023, relateaza Agerpres. ”Cel tarziupana in…

- Primarul Emil Boc a semnat, joi, la Primaria Cluj-Napoca, contractul pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru metroul și trenul metropolitan de la Cluj-Napoca, in valoare de 35,9 milioane lei, transmite corespondentul Mediafax.

- Primaria Cluj-Napoca a redus cu 100 de milioane de lei valoarea unui credit pe care intentiona sa il ia pentru finantarea unor investitii in municipiu, in conditiile in care nu s-au gasit banci care sa acorde suma initiala, de 400 de milioane de lei pe o durata de 30 de ani, potrivit Mediafax.Reprezentantii…

- Semestrul al II-lea al actualului an scolar intra in linie dreapta. Milioane de elevi si de profesori din Romania isi reiau de astazi activitatea pe platformele de invatare pana la noi dispozitii venite de la cei care gestioneaza epidemia de coronavirus nou. Structura anului scolar nu a fost, pana acum,…