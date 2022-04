Stiri pe aceeasi tema

- 71 de comune din judetul Iasi, din 72 eligibile, primesc in acest an bani de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi pentru inscrierea proprietatilor in evidentele de cadastru si carte funciara. Suma totala alocata Iasului, in anul 2022, in cadrul celei de-a opta etape de finantare a Programului…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a eliberat, online, prin intermediul platformei EPAY.ANCPI.RO, peste 460.000 de documente, in primele trei luni ale anului 2022. Numarul acestora este mai mare comparativ cu numarul extraselor de carte funciara pentru informare și al extraselor…

- Ministerul Dezvoltarii anunta, marti, printr-un comunicat de presa ca documentele eliberate online de ANCPI, fara semnatura olografa, sunt recunoscute de institutiile administratiei publice locale si centrale, banci, avocati, notari etc. ”In perioada ianuarie – martie 2022, ANCPI, institutie publica…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ANCPI participa la unul dintre cele mai importante evenimente ale profesionistilor din domeniul geodeziei, in calitate de co organizator. Saptamana Geodeziei Romanesti se desfasoara la Brasov, in perioada 15 19 martie 2022.Conform unui comunicat…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Maramureș a incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a *imobilelor pe **sectoare cadastrale cu 53 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 62 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietaților…

- In 2022, fiecare UAT poate primi 160.000 de lei pentru inregistrarea gratuita a proprietaților in sistemul integrat de cadastru și carte funciara The post In 2022, fiecare UAT poate primi 160.000 de lei pentru inregistrarea gratuita a proprietaților in sistemul integrat de cadastru și carte funciara…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a alocat, in 2022, peste 324 de milioane de lei pentru inregistrarea proprietaților in sistemul integrat de cadastru și carte funciara. Lucrarile de cadastru sunt gratuite pentru cetațeni și se desfașoara pe sectoare cadastrale, in cadrul…

