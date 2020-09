Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat ca de vineri pana sambata in Romania s-au inregistrat 1.552 de cazuri noi de COVID-19, iar 54 de persoane au decedat, unul dintre decese fiind inregistrat la o persoana tanara, pana in 30 de ani. In Timiș s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 71 de cazuri noi și doua decese. …

- Pana astazi, 29 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 85.833 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.388 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.618 pacienți asimptomatici ... The post Cele mai recente date privind epidemia de coronavirus. In Timiș sunt…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 73.617 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 3.106 decese, de la startul pandemiei de COVID-19.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.In urma testelor…

- 72.208 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 3.074 de decese din cauza COVID-19 s-au inregistrat in Romania, conform celui mai recent anunț al Grupului de Comunicare Strategica.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 63.762 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit celor mai noi date oferite publicitații de autoritați.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județeIn…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 41 de noi decese (30 barbați și 11 femei) și 1.145 de infectari cu COVID-19, anunța autoritațile. In Timiș au fost inregistrate 39 de cazuri noi, au fost carantinate 61 persoane și au intrat in izolare 37 persoane. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Sunt 29 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus inregistrate oficial in ultimele 24 de ore in județul Timiș. Grupul de Comunicare Strategica raporteaza, incepand de astazi, separat numarul pacienților confirmați pozitiv și retestați. In Timiș, un singur pacient cu coronavirus a ieșit pozitiv la…