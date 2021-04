Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de apeluri care semnalau prezenta ursilor in zone locuite de oameni au fost primite de la inceputul anului trecut si pana in prezent la numarul de urgenta 112, a declarat marti prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan. Prefectul a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca ursii s-au…

- In trei localitati din judetul Covasna, in care incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit 4 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, vor fi impuse restrictii suplimentare pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, conform masurilor adoptate joi de Guvern, a anuntat conducerea Directiei Judetene…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures a fost inclusa, in premiera, in clasamentul Times Higher Education – Emerging Economies University Ranking 2021, a anuntat, miercuri, rectorul Leonard Azamfirei. „The World University Ranking a dat publicitatii,…

- 48 de unitați de invațamant covasnene vor fi in scenariul 2 –„galben”, in cea de-a treia saptamana din semestrul al doilea, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Potrivit datelor IȘJ Covasna, in perioada 22-26 februarie (a.c.), 255 de unitați de invațamant din județ vor fi in scenariul…

- Scriitorul Marin Sorescu s-a nascut in comuna Bulzesti, judetul Dolj, la 19 februarie 1936. A urmat cursurile scolii primare in satul natal, apoi cursurile liceului ”Fratii Buzesti” din Craiova si Scoala Medie Militara ”Dimitrie Cantemir” din Predeal, potrivit volumului “Dictionarul scriitorilor romani”…

- In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgența 112, numar comun celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita intervențiile agențiilor specializate (Ambulanța, Pompieri, Poliție, Jandarmerie și salvatori montani). In Romania,…

- In Sfantu Gheorghe, TEGA a amplasat 16 containere noi in forma de clopot pentru colectarea deșeurilor de hartie „Mai multe persoane ne-au sesizat ca recipientele de colectare selectiva, inclusiv pentru sticlele PET și alte materiale plastice, dar și recipientul rezervat hartiei, se umplu rapid și ca…

- Un numar de 284 locuri de munca vacante au fost anunțate de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, la data de 04 februarie a.c.. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca pot afla care sunt locurile de munca disponibile din tabelul de mai jos: PENTRU…