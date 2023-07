Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile constituite pe langa Prefectura Timiș au continuat acțiunile de verificare a centrelor rezidențiale destinate persoanelor varstnice, a centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitați și a celor destinate copiilor care funcționeaza pe raza județului Timiș, desfașurate astazi,…

- SUTE de mii de lei in AMENZI in județul Alba, in urma controalelor la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice. Ce deficiențe s-au gasit SUTE de mii de lei in AMENZI in județul Alba, in urma controalelor la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice. Ce deficiențe s-au gasit…

- Institutiile publice cu atributii de control din toata țara verifica, in aceasta saptamana, mii de centre rezidentiale destinate varstnicilor, adultilor cu dizabilitati si copiilor care funcționeaza in prezent in județe și in Capitala. In urma intalnirii pe care premierul Marcel Ciolacu a avut-o duminica,…

- Institutiile publice cu atributii de control din București au fost convocate luni, de prefectul Capitalei, pentru a se stabili procedura de verificare a celor 207 centre rezidentiale destinate varstnicilor, adultilor cu dizabilitati si copiilor care funcționeaza in prezent pe raza municipiului București.…

- Incepand de astazi, in județul Prahova, comisii mixte de control vor verifica centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitați și cele destinate copiilor. In aceasta dimineața, in cadrul Instituției Prefectului a avut loc o ședința de lucru, in urma careia au…

- In baza dispozițiilor primului ministru al Romaniei, domnul Marcel Ciolacu, astazi a fost semnat Ordinul Prefectului Județului Arad privind verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor varstnice,... The post Incep controalele la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor…

- Comunicat de presa – Prefectura Buzau - avand in vedere ordinul viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, nr.101//07.07.2023 pentru dispunerea de masuri organizatorice și de coordoare pentru eficientizarea acțiunilor de control la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, centrele…