- In intervalul 03.03.2023 – 09.03.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Au fost controlați 45 agenți economici, 26 in domeniul relațiilor…

- In intervalul 24.02.2023 – 02.03.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Au fost controlați 56 agenți economici, 39 in domeniul relațiilor…

- In intervalul 17.02.2023 – 23.02.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Au fost controlați 57 agenți economici, 22 in domeniul relațiilor…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a anunțat ca in intervalul 10– 16 februarie 2023, a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv relații de munca și securitate și sanatate in munca, in total fiind controlați un numar de 69 de agenți economici.…

- In intervalul 10.02.2023 – 16.02.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Au fost controlați 69 agenți economici, 36 in domeniul relațiilor…

- In intervalul 03.02.2023 – 09.02.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Au fost controlați 58 agenți economici, 26 in domeniul relațiilor…

- In intervalul 27.01.2023 – 02.02.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Au fost controlați 79 agenți economici, 44 in domeniul relațiilor…

- In intervalul 20.01.2023 – 26.01.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Au fost controlați 42 agenți economici, 20 in domeniul relațiilor…