- Sapte din zece (70%) dintre start-up-urile de tehnologie romanesti au fost afectate de pandemia de COVID-19, iar in cazul a 50% dintre fondatorii acestor afaceri a existat consultare cu echipa pentru a gasi solutii de atenuare a impactului crizei sanitare, arata rezultatele unui studiu initiat de…

- Pandemia continua sa influenteze planurile de concediu ale romanilor, astfel ca 42% isi aleg destinatia in functie de restrictiile anti-COVID, iar alti 30% s-au vaccinat special pentru a putea calatori, arata un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs. "Anul trecut, planurile…

- Doua legi ce aproba Ordonante de urgenta ale Guvernului care stabilesc masuri de sprijinire a intreprinderilor din domeniul turismului, in contextul pandemiei de COVID-19, au fost promulgate, vineri, de presedintele Klaus Iohannis.

- Peste 80 de organizații neguvernamentale furnizoare de servicii sociale și socio-medicale trag un semnal de alarma privind excluderea reformelor dedicate persoanelor varstnice in cadrul Planul Național de Redresare și Reziliența. Redam integral documentul : Scrisoare deschisa catre Ministrul Muncii…

- The vaccination activity of hospital patients can start in the medical units where immunisation centres already operate, the chairman of the National Coordinating Committee for activities on vaccination against COVID-19, Valeriu Gheorghita, said on Tuesday. The head of CNCAV added that he wants the…

- Pastorala incepe cu o critica foarte dura la adresa masurilor sanitare si restrictilor. „Anul trecut, Hristos a inviat „doar pentru cativa angajati ai bisericilor". Doar lor li s-a mai ingaduit sa se apropie de sfintele lacasuri ca sa ia sfanta lumina, potrivit randuielii bisericesti. Ca masurile restrictive…

- Naționala de handbal a Romaniei va juca miercuri, de la ora 18:00 (direct TVR1), partida retur din preliminariile CM 2021. Fetele nu mai au voie sa paraseasca hotelul in care au fost cazate pana la ora meciului La o populați de aproximativ 2.100.000 de locuitori, mai puțin decat Bucureștiul, Macedonia…