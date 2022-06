7.000 de tone de grâu pleacă spre țările prietene Rusiei Evgeny Balitsky, șeful administrației pro-ruse din portul Berdiansk din Ucraina, pe care forțele lui Putin l-au cucerit, scrie pe Telegram ca, in sfarșit, pot sa livreze grau țarilor prietene. Mai precis și mai la obiect, el arata ca o nava cu o incarcatura de 7.000 de tone de cereale pleaca din portul Berdiansk, spre alte porturi unde e mare nevoie de cereale. Adica, rușii respecta cauzele umanitare, le pasa, dau omenirii grau. Autoritatea instalata de Moscova nu precizeaza ca, de fapt, graul e furat de la ucraineni. Dar, ce, ne luam din asta? Iata mesajul lui Balitsky: „Dupa cateva luni de reținere,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O prima nava incarcata cu 7.000 de tone de cereale, sub protectia marinei ruse, a parasit portul ucrainean Berdiansk, ocupat de Rusia, au anuntat joi noile autoritati locale instalate de Moscova, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sambata ca o continuare a blocadei ruse asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra risca sa conduca la o criza alimentara mondiala, transmit AFP si dpa. ”Daca nu ne putem exporta produsele alimentare, atunci lumea se va confrunta cu o criza…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina este cea care trebuie sa rezolve problema reluarii transporturilor de cereale prin deminarea porturilor sale, adaugand ca Moscova și-a indeplinit deja angajamentele necesare. Ucrainei ii revine sarcina de a rezolva problema reluarii transporturilor…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a transmis, intr-un video pe canalul sau de Telegram, ca razboiul din Ucraina este „pentru fericirea oamenilor“ si acesta ar trebui sa dureze pana cand statele europene ridica toate sanctiunile impuse Rusiei si isi cer scuze.

- Statele membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (ODKB) intenționeaza sa organizeze o serie intreaga de exerciții comune in aceasta toamna, acestea urmand sa aiba loc in Kazahstan, Kirgizstan și Tadjikistan. Acest lucru a fost anunțat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, la summitul…

- Exista un decalaj semnificativ intre intențiile pe care Moscova le are in Ucraina și capacitatea forțelor sale de a le pune in practica, iar intr-o asemenea situație, la Kremlin crește riscul de decizie ad-hoc, avertizeaza adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, intr-un interviu acordat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este de parere ca Ucraina „poate sa castige” razboiul impotriva Rusiei, care „nu se deruleaza” asa cum a prevazut Moscova, potrivit AFP. Stoltenberg a declarat la finalul unei reuniuni informale a ministrilor de externe din NATO ca „ofensiva sa majora (a…

- Moscova a declarat 18 membri ai delegației UE in Rusia „ersona non grata.Membrii personalului diplomatic „trebuie sa paraseasca teritoriul Federației Ruse in viitorul apropiat”, a anunțat Ministerul rus de Externe. In comunicat se menționeaza ca decizia vine in urma „acțiunilor neamicale ale statelor…