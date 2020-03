70 lei pe zi dă statul pentru fiecare persoană carantinată! RESITA – Pentru ultimele 24 de ore, Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin a comunicat doar mici modificari ale cifrelor privind persoanele monitorizate pentru evitarea raspandirii noului coronavirus! Astfel, in Caras-Severin se afla in autoizolare la domiciliu 1.260 de persoane, au iesit de sub acest protocol 182 de persoane, iar 76 de persoane se afla in carantina. Numarul persoanelor infectate, tratate, vindecate si externate ramane acelasi, respectiv cinci, fiindca nu a fost semnalat nici un alt caz de contaminare cu COVID-19. La nivel national, Grupul de comunicare strategica a comunicat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

