- Ministerul Dezvoltarii anunta repartizarea celor 7,5 miliarde de lei din Programul „Anghel Saligny” pentru retelele de distributie a gazelor naturale. Oficialii de la București spun ca au fost finalizate repartizarile pe judete ale fondurilor disponibile prin Programul national de investitii „Anghel…

- ”70% dintre localitatile din Romania nu sunt racordate la reteaua de distributie a gazelor naturale. Trebuie sa asiguram serviciile publice de baza in cat mai multe localitati, acesta a fost motivul pentru care Guvernul a creat Programul de investitii “Anghel Saligny”, prin care vom racorda gospodariile…

- „In marja reuniunii Consiliului Energie de la Bruxelles, de astazi, am avut o intrevedere de lucru cu Ditte Juul Jørgensen, directorul general al DG ENER din cadrul Comisiei Europene. Am discutat despre proiecte concrete de infrastructura energetica, perspectivele de operationalizare a exploatarii gazelor…

- Potrivit unor surse, Adunarea Generala a acționarilor Romgaz a dat unda verde pentru cumpararea acțiunilor subsidiarei ExxonMobil din Romania.Aceasta din urma deține 50% din proiectul Neptun Deep, care vizeaza exploatarea gazelor de mare adancime.Urmatorul pas este ca Romgaz și Petrom sa dea impreuna…

- Proiectul legii offshore intra, saptamana aceasta, in dezbaterea comisiilor de specialitate de la Senat, prima Camera sesizata in acest caz. Proiectul reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra și prevede ca statul roman are dreptul de preemțiune la achiziția acestor resurse. De asemenea, potrivit…

- Dependența Romaniei de importurile de gaze naturale se poate majora semnificativ, ajungand la 53% in anul 2030, in condițiile nedezvoltarii rezervelor din Marea Neagra și pe fondul declinului natural al producției onshore și creșterii consumului, arata proiectul Legii offshore depus la Parlament,…

- ”Incepand de saptamana viitoare, dupa publicarea in Monitorul Oficial a Normelor metodologice, autoritatile locale vor putea depune cereri de finantare, prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”, pentru proiecte care vizeaza infiintarea de noi sisteme de distributie a gazelor naturale,…