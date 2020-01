70% dintre turistii din Romania au preferat anul trecut cazarea in hoteluri

Circa 70% dintre turistii care au calatorit anul trecut in Romania au preferat cazarea in structura de primire turistica tip hotel/aparthotel, care reprezinta 47% din totalul spatiilor de cazare, conform unei analize realizate de o firma de consultanta.



"Raportat la numarul de locuitori, Romania are de recuperat un decalaj major fata de alte tari din regiune in ceea ce priveste numarul de camere de hotel si numarul de turisti. In anul 2019, din totalul de 227.315 spatii de cazare (camere in hoteluri, pensiuni, apartamente in regim hotelier, hosteluri, etc) doar 107.711 reprezinta camere…