Stiri pe aceeasi tema

- Circa 28.250 de investitori tranzactionau activ la bursa de la Bucuresti la final de septembrie 2021, adica au realizat cel putin o tranzactie in ultimele sase luni, asadar din martie, ceea ce potrivit datelor re...

- Medicul, in varsta de 56 de ani, detine un cabinet in localitatea Joinville-Le-Pont, la sud-est de Paris. El este suspectat ca a vandut cel putin 220 de certificate verzi false, la pretul de 1.000 de euro bucata.In timpul perchezitiilor la cabinetul sau, anchetatorii au confiscat, printre altele, certificate…

- Peste jumatate dintre romani (53%) sustin ca schimbarile climatice sunt un fenomen natural, nu provocat de om, iar opt din zece persoane (82%) colecteaza gunoaiele in mod selectiv, releva concluziile unui sondaj, realizat in cadrul campaniei "Luna Asigurarilor de Locuinte" a Asociatiei Pentru Promovarea…

- Circa 57% dintre romani au achiziționat haine, incalțaminte și accesorii din magazine in luna septembrie 2021, arata un studiu MKOR Consulting. Doar 21% au cumparat și din magazine și online. ...

- Peste 250.000 de locuinte au ramas fara energie electrica, iar circulatia trenurilor a fost intrerupta in nordul Frantei, in principal in Normandia, din cauza vanturilor puternice generate de furtuna Aurore care au maturat teritoriul tarii in noaptea de miercuri spre joi, informeaza AFP. "Circa…

- Circa 30% dintre romani dețin cel puțin un card de credit. Motivele constau in faptul ca se simt mai in siguranța avand acces la o rezerva de bani dar și dorința de a face achiziții mai...

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta, miercuri, ca 55.917 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care 23.067 cu prima doza sau cu serul Johnson&Johnson. De asemenea, 29.930 persoane au facut cea de-a treia doza, potrivit news.ro. CNCAV a anuntat, miercuri, ca 10.011 persoane…

- Studiu IRES Percepțiile consumatorilor sunt importante pentru a stabili daca produsele care incalzesc tutunul, cum ar fi glo, pot contribui la strategiile de reducere a riscurilor asociate fumatului oferind consumatorilor alternative viabile la fumat. Peste 90% dintre consumatorii romani de glo considera…