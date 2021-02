Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 13 ianuarie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 0,64%00, in stagnare. In cele doua municipii ale județului, valorile ratei de infectare…

- Prefectura Suceava a transmis ca potrivit distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 unitați administrativ teritoriale 12 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 20 au cate un caz in evoluție, 35 au sub cinci cazuri in evoluție, 25 au sub zece cazuri…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 2 decembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,58%00, cu trend descendent. Localitați cu rata de infectare peste 4: Marașești – 4,02…

- Coeficientul de infectare cu coronavirus a scazut in județul Timiș ajungand la 4,75 de cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori. The post Rata de infectare cu coronavirus in localitațile județului Timiș. Trend descendent in Timișoara și Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Prefectura Suceava a transmis ca, la nivelul județului, sunt in evoluție 1.813 cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 12 in plus fața de statistica anterioara. Numarul localitaților fara nici un caz de coronavirus a crescut de la 3 la 4, dintr-un total de 114. Noua localitați au cite un caz in…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, in județ sunt 1778 cazuri de infecție Covid -19 in evoluție. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 unitați administrativ teritoriale 7 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 11…

- Cea mai mare incidenta a cazurilor de coronavirus la 1.000 de locuitori in ultimele 14 zile este inregistrata in judetul Iasi in localitatile: Ciurea-5,59, Popricani-5,13, Dolhesti-5,10, Miroslava-5,10 si Valea Lupului cu 4,87. Municipiul Iasi are si el o rata foarte mare de infectare, indicatorul fiind…

- Izvorul Crișului a înregistrat pâna azi o incidența de 10,3 cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori. În aceeași situație se afla și comuna Câțcau, cu 10,11 infectari la mie. Mintiu-Gherlii, unde recent…