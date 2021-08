Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii, care au fost printre cei mai afectati la debutul pandemiei de coronavirus, sunt in prezent printre cei mai dornici sa se vaccineze, potrivit datelor oficiale, citate de Reuters. Alte state incearca o serie de masuri pentru a-si incuraja populatia sa se vaccineze, de la stimulente financiare…

- Cel puțin 212 de țari și teritorii au administrat pana in prezent peste 2 miliarde de doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, la un an și jumatate dupa ce primul caz de COVID-19 a fost raportat in China. Mai multe tipuri de vaccinuri au fost dezvoltate intr-o viteza record, in mare parte datorita anilor…

- Italia, una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, va ridica obligativitatea purtarii mastii in aer liber incepand de luni, 28 iunie, a anuntat Ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP. "Incepand cu 28 iunie, am pus capat obligativitatii de…

- Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior, incepand din 26 iunie, in Spania, unde situatia epidemiologica este in neta ameliorare, a anuntat, ieri premierul, Pedro Sanchez. Conform celor mai recente statistici guvernamentale, peste 28% din populatia Spaniei a incheiat schema de vaccinare…

- Selectionerul Slovaciei, Stefan Tarkovic, spera ca va exista "un mic miracol impotriva Spaniei", in ultimul meci al echipei sale in Grupa E de la EURO 2020, transmite AFP. Chiar daca a fost invinsa vineri de Suedia (0-1) dupa un meci in care nu a avut niciun sut pe spatiul portii, iar urmatorul adversar…

- Numarul cazurilor pozitive Covid-19 este in scadere pe teritoriul Spaniei. Datorita acestei situații, Premierul Pedro Sanchez a declarat ca va Post-ul In timp ce Spania ridica restricțiile de circulație, capitala Portugaliei intra in carantina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Echipele de fotbal ale Spaniei si Suediei au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, pe Stadionul La Cartuja din Sevilla, in Grupa E a turneului final EURO 2020. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea)

- Pandemia de COVID-19 nu se va incheia decat dupa vaccinarea a cel putin 70% din populatia globului, a declarat vineri directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge. El se declara ingrijorat de contagiozitatea mult mai puternica observata in cazul noilor variante…