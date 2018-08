Stiri pe aceeasi tema

- Sambata si duminica, persoanele care au ales sa intre in tara prin PTF Nadlac II, pe autostrada pan-europeana, au asteptat pana la trei ore controlul documentelor, din cauza ca pe cele doua benzi ale soselei de mare viteza se formasera coloane de aproape zece kilometri, pe teritoriul Ungariei.…

- Peste 120.000 de persoane au tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II in weekend, majoritatea fiind inregistrate la intrarea in tara, unde coloanele de masini de pe autostrada pan-europeana au ajuns la zece kilometri. Cele mai multe dintre persoanele care au venit in Romania sunt muncitori…

- Tricolorii au inceput bine meciul, adjudecandu-și primul sfert cu 3-1, a condus chiar cu 4-1 in sfertul secund, dar au cedat apoi categoric celelalte trei secvențe ale intalnirii, fiind depașiți net dupa pauza, scor final 7-12. Singurul jucator al CSM Digi din lot, Gergelyfi Robert, a inscris…

- Mai devreme ca in alți ani, romanii care lucreaza in strainatate au inceput sa vina acasa in vacanța. Poliția de Frontiera confirma asta, dupa ce a masurat valori de trafic cu peste 70 la suta mai mari in ultimele 48 de ore, pe sensul de intrare in Romania. Vamile Nadlac II, Nadlac I și Borș au fost…

- Agentia Ivace, Valencia, partenera in Proiectul European COALESCCE a fost gazda PEER REVIEW-ului din Spania in perioada 11-15 iunie 2018, privind "comunitatile energetice", care are ca scop promovarea inițiativelor energetice care implica cetațenii și beneficiile sale in comunitațile…

- Șoferul microbuzului implicat in accidentul din Ungaria nu avea autorizație de transport internațional de persoane, se intorcea din Germania și nu ii cunoștea pe romanii pe care trebuia sa-i aduca in țara. Sunt dezvaluirile facute de Andrei M., cumnatul lui Petru Kalau, in urma accidentului infiorator…

- Teatrul Municipal Baia Mare si Asociatia Culturala THESPIS organizeaza la Baia Mare, in perioada 1- 9 iunie 2018, cea de-a XXV-a editie a Festivalului International de Teatru “ATELIER”, manifestare teatrala neconventionala cu caracter exploratoriu, care isi propune sa realizeze, prin intermediul spectacolelor…

- Pe durata verii, aproximativ 65% dintre clienții companiilor de inchirieri auto sunt romani care traiesc si muncesc in afara țarii și se reintorc pentru a-și petrece concediul de vara in Romania. Conform datelor statistice oferite de agenția B Smart – Rent a Car din București, romanii inchiriaza mașini…