70 de diplomați ruși declarați indezirabili de către Bulgaria Premierul bulgar Kiril Petkov a anuntat marti expulzarea a 70 de membri ai personalului diplomatic rus, informeaza AFP. „Bulgaria va expulza 70 de diplomati rusi (…) Serviciile noastre i-au identificat ca fiind persoane care actionau impotriva intereselor noastre”, a declarat el presei. Este cel mai mare numar de diplomati rusi expulzati simultan din Bulgaria. Aceste […] The post 70 de diplomați ruși declarați indezirabili de catre Bulgaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

