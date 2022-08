70 de copii s-au bucurat de vizita pompierilor argeșeni Salvatorii au mers la o tabara de cercetași, unde copii au fost incantați sa comunice cu membrii echipajelor de pompieri, care le-au explicat cat este de important sa cunoasca modul de acționare intr-o situație de urgența, dar și cum pot acorda primul ajutor la nevoie. Pentru crearea unei atmosfere placute, pompierii argeșeni le-au oferit tinerilor […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

