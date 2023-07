Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 35 de cupluri din municipiul Suceava care au implinit 50 de ani de casatorie au fost sarbatorite de catre Primarie in cadrul Zilelor Sucevei. ”Nunta de aur” a avut loc pe scena de pe esplanada Casei de Cultura iar naș a fost nimeni altul decat primarul Ion Lungu. Martori au fost in […] The…

- 30 de meșteri populari din județul Suceava și din țara participa la ediția de anul acesta a Targului de Sanziene organizat pe esplanada Casei de Cultura a Sucevei. Deschiderea oficiala a targului a avut loc astazi in prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba. Acesta a vizitat…

- Cele mai gustoase cireșe le gasiți, in aceasta simbata, la Trușeni. Primaria Chișinau, impreuna cu Primaria Trușeni, organizeaza in 10 iunie cea de-a doua ediție a Festivalului ,,Cireșar”. Festivalul va avea loc in scuarul Casei de Cultura din Trușeni, incepind cu ora 12.00. Tot acolo vor avea loc programe…

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza, in perioada 19 – 20 mai 2023, cea de-a X-a ediție a Festivalului literar Lectora. Scopul Festivalului LECTORA este de a stimula lectura in randul copiilor și adolescenților, de a le da posibilitatea sa-și exprime creativitatea și talentul. Proiectul s-a derulat…

- Dezbateri inedite și intalniri cu scriitori de renume mondiali, in perioada 28 septembrie-1 octombrie Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT) revine in Piața Unirii din Cluj-Napoca in perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2023, avand ca mesaj principal „AI și cartea!”, pentru a descoperi…

- HeartBeats, cel mai nou și așteptat concept de divertisment din Romania revine la Cluj, pe BT Arena in perioada 1-3 iunie. Biletele s-au pus deja in vanzare pentru cea de-a doua ediție a festivalului unde inimile bat impreuna in același ritm! Lecrae, cel mai renumit rapper creștin la nivel mondial,…

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași, in parteneriat cu Instituția Prefectului – județul Suceava, prezinta in data de 27 aprilie, de la ora 10.30, pe esplanada din fața Casei de Cultura din municipiul Suceava, Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar, cu care se efectueaza mamografii gratuite…

- In perioada 7-9 iulie, pe esplanada Casei de Cultura din Suceava este programata cea de-a XIV-a ediție a festivalului de blues dedicat memoriei lui Fani Adumitroaie, iar capul de afiș va fi Philip Sayce, un galez mutat in Canada. Anunțul a fost facut, la Radio Top, de organizatorul Suceava Blues Festival,…