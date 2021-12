70 de ani de la nasterea lui Ion Codrescu. Legatura dintre Dobrogea si Japonia

Ion Codrescu implineste astazi frumoasa varsta de 70 de ani. La multi ani, maestre Ion Codrescu este artist plastic si scriitor, renumit atat in Romania, cat si in tari straine pentru pasul urias pe care l a facut de a lungul anilor aducand cultura japoneza mai apoape de cultura dobrogeana. Ion Codrescu s a nascut pe data de 16 decembrie 1951, in satul Viisoara, comuna Cobadin, judetul Constanta. In anul 1973, a absolvit Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigoresculdquo; din Bucuresti.A ...