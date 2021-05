Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 mai, și duminica, 16 mai, va avea loc la Teatrul Municipal ”Bacovia”, de la ora 19.00, avanpremiera, și, respectiv, premiera spectacolului ”Sufletul pereche”, de Petre Barbu, o monodrama pusa in scena de regizorul Gheorghe Balint, cu actorul Bogdan Buzdugan. Este un spectacol eveniment,…

- Teatrul Municipal „Bacovia” prezinta pe 9 mai 2021, de la ora 19.00, premiera spectacolului „Tu ce te bagi?”, adaptare libera dupa „Cumetrele”, de Michele Tremblay, in regia indragitei Firuța Apetrei, care semneaza și scenografia, și muzica. Este cea mai recenta comedie a teatrului bacauan. Avanpremiera…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța premiera spectacolului „Sufletul pereche”, de Petre Barbu, cu Bogdan Buzdugan, in direcția de scena a regizorului Gheroghe Balint. Din cauza restricțiilor actuale, premiera se va difuza online, in ziua de 25 aprilie, in intervalul orar 17.00-24.00. Piesa „Sufletul…

- Teatrul Municipal „Bacovia” a prezentat, pe 5 și 7 martie, premiera spectacolului „Jurnal.Bacau”, aparținand regizoarei Carmen Lidia Vidu. Este vorba despre un spectacol de teatru documentar, in care actorii au devenit ei inșiși, prin poveștile prezentate, file de istorie a teatrului. Din distribuție…

- Prima intalnire cu regizoarea Carmen Lidia Vidu a fost in Teatrul Municipal „Bacovia”, in februarie, dupa o premiera. Era intr-o sambata seara, și mi-a spus ca a doua zi dimineața se duce la biserica. Și m-am gandit atunci: „Ce lucru frumos, sa incepi sa scrii Jurnalul unui Teatru, pașind intai intr-o…

- S-a nascut odata cu Teatrul Municipal ”Bacovia”, in 1948. Dar nu in Bacau, ci la Pucioasa, in Dambovița. A studiat la București, la clasa lui Dem Radulescu, a cantat și a fost premiat pe scene celebre, din Romania sau din lume. La ediția din 1969 a Festivalului de Muzica Ușoara Romaneasca de la Mamaia…

- Pe 5 și 7 martie va avea loc la Teatrul Municipal „Bacovia” premiera spectacolului de teatru – documentar, multimedia, „Jurnal.Bacau”, un concept semnat de regizoarea Carmen Lidia Vidu, ca parte a proiectului sau național „Jurnal de Romania”. Istoria Teatrului, istoria orașului Bacau, din perspectiva…

- Jurnal de Romania, Jurnal de Bacau. Jurnal de Teatru. Jurnal de actor. In prima saptamana a lunii martie 2021, Teatrul Municipal „Bacovia” va avea premiera spectacolului „Jurnal. Bacau”, o producție de teatru – documentar, multimedia, care face parte din proiectul „Jurnal de Romania” al regizoarei Carmen…