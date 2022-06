7 ZILE ÎN ROMÂNIA - unde USR și AUR au compromis democrația Duminica a fost ziua influențata de cel mai recent sondaj CURS, care atribuie intenția de vot astfel: 35% PSD, 23% PNL, iar AUR și USR umar la umar, consolidați in scadere, cu 10, respectiv 9%. Intuitiv, PSD beneficiaza de același bazin consolidat inclusiv de guvernare și de comunicarea coerenta mai ales pe masurile de sprijin, iar PNL a scapat de balastul electoral al pupilului prezidențial Cițu, colectand probabil și o parte a dezamagiților de USR, mai puțin pe cei radicalizați anti-PSD. In paralel, discursul AUR nu pare sa mai aiba aceeași tracțiune, deși e posibil ca in cazul lor sa funcționeze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

