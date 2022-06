7 ZILE ÎN ROMÂNIA - mai mult drogată decât educată Duminica s-au rostogolit știrile privind decesul și internarile tinerilor participanți la festivalul din București, urmare a consumului de substanțe interzise. Dincolo de tragedia situației, și fara a generaliza - au fost, in fond, zeci de mii de participanți - trebuie constatat falimentul sistemului de ordine publica, avand in frunte, in ultimii ani, un personaj in geaca de piele care ne punea imnul la megafoanele mașinilor de poliție, și un prolific demnitar, „omul bun la toate”, care mai fost ministru, plin sau interimar, pe vreo 5 portofolii. Problema infracționalitații e favorizata de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri morți dupa ce ar fi consumat droguri și 77 de fapte de natura penala sesizate, printre care și traficul și consumul de droguri. Este bilanțul negru al Festivalului Saga desfașurat in Capitala in weekend-ul ce tocmai s-a incheiat. Jandarmii bucuresteni au anunțat ca au aplicat 7 sanctiuni…

- Katalin Novak, președintele Ungariei, a facut prima sa vizita in strainatate in Romania, unde a facut o serie de declarații și de gesturi care au starnit un uriaș scandal diplomatic intre București și Budapesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- STUDIU DE CAZ. EduPedu.ro a semnalat relatarea eronata a unui subiect de presa, atat in Romania, cat si in Germania, de unde a fost preluat. Ce s-a scris? Informatia care s-a „rostogolit” in presa romaneasca este ca doi parinti romani au fost amendati pentru o vizita in Germania cu copiii, in timpul…

- Sase din zece romani (58%) considera ca reducerea consumului este cea mai la indemana solutie pentru a combate dificultatile financiare generate de inflatie, arata rezultatele unui studiu de piata, publicat ieri si preluat de Agerpres. In luna aprilie a acestui an, rata inflatiei a atins un nivel record…

- Problema locurilor de parcare, atat in București, cat și in celelalte orașe mari din Romania, este o reala problema. Autoritațile locale, deși se laudau cu sisteme inteligente de parcare, nu prea au mai facut nimic in acest sens. Dar, avand in vedere legislația, șoferii care-și parcheaza mașinile in…

- Alexei Taran a fost numit în funcția de director al consIliului de administrare al Agenției Naționale de Reglementare în Energetica ( ANRE), transmite Replicamedia.md. Candidatura lui Alexei Taran a fost susținuta de 59 de deputați. Potrivit CV-ului, acesta și-a început…

- Informatiile potrivit carora Romania risca sa se confrunte cu cazuri de poliomielita, dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, sunt demontate de catre dr. Gabriel Tatu-Chitoiu, medic primar Cardiologie si Medicina Interna la Spitalul Clinic De Urgenta Floreasca din Bucuresti, fost presedinte al Societatii…