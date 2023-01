7 ZILE ÎN ROMÂNIA - între prostie și incompetență Duminica, statul eșuat și-a dovedit din nou capacitatea instituționala, de data aceasta prin vocea șefului Fiscului, care a declarat: „Daca vor incerca sa faca inginerii financiare, va garantez ca nu vor putea scapa!”, cu referire la scandalul taxei de solidaritate, la care OMV susține ca nu se incadreaza. Din pacate, ANAF a anunțat doar ca va analiza situația și va avea un raspuns in 2 saptamani. Semn de clara incapacitate instituționala, asta in cea mai fericita situație. In cea mai nefericita, exista voci care considera ca reglementarea a fost conceputa pentru ca gigantul combustibililor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

