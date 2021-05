Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii din Prahova intervin, sambata dupa amiaza, pentru recuperarea a șapte turiști blocați pe un traseu din Masivul Bucegi, informeaza News.ro . Acțiunea este dificila, deoarece pe munte este depus un strat de zapada. Conform Salvamont, turiștii au ramas blocați pe Valea Jepii Mici din Bucegi,…

- Salvamontistii din Prahova intervin, sambata, pentru recuperarea a 7 turiști blocați in Masivul Bucegi. Interventia este dificila din cauza riscului mare de avalanse, potrivit mediafax.ro. Conform Salvamont Prahova, cele 7 persoane au ramas blocate pe Valea Jepii Mici. „Zona este foarte…

- Salvamontistii din Prahova intervin, sambata, pentru recuperarea a 7 turiști blocați in Masivul Bucegi. Interventia este dificila din cauza riscului mare de avalanse, informeaza Mediafax. Conform Salvamont Prahova, cele 7 persoane au ramas blocate pe Valea Jepii Mici. „Zona este foarte…

- Ieri, salvamontiștii suceveni au recuperat 6 persoane ramase blocate pe un traseu dificil din masivul Rarau. Serviciul Salvamont Suceava a transmis ca in toata zona montana a județului inca sunt condiții de iarna. Deși la altitudini de sub 1.000 de metri zapada a disparut, in munte este strat consistent…

- Salvamontistii din Poiana Brasov anunta ca se lucreaza la acoperirea partiilor din statiune cu un strat nou de zapada artificiala si le recomanda celor care practica sporturi de iarna „sa schieze cu atentie sporita si viteza redusa” pentru a preveni eventuale accidentari. Potrivit salvatorilor montani,…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Fagaras, Bucegi, Godeanu si Calimani, la altitudini de peste 1.800 de metri, pe fondul incalzirii vremii, informeaza buletinul nivometeorologic. Potrivit sursei citate, la altitudini mai mici de 1.800 de…

- Jandarmii de la Postul Montan Zanoaga au intervenit in urma unui apel telefonic la 112, pe un drum forestier din Muntii Bucegi pentru a sprijini doua persoane aflate in dificultate.Turistii, sot si sotie, in varsta de 27, respectiv 28 de ani, din Ramnicu Valcea se deplasau cu masina personala pe […]…

- Salvamontistii argeseni anunta ca in Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metru altitudine, se mentine riscul de producere a unor avalanse, acesta fiind cotat cu 4 pe o scara de la 1 la 5. Zapada se poate disloca si la altitudini mai mici, avertizeaza salvatorii montani, care adreseaza turistilor un indemn…